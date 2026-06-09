Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае

Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае

СК возбудил дело после заболевания четырех подростков в красноярском лагере

Краткий пересказ от РИА ИИ В летнем лагере в Красноярском крае четверо подростков заболели и обратились за медицинской помощью.

Ачинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Четверо подростков заболели в летнем лагере в Красноярском крае, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело, сообщает ГСУ СК региона.

"Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении

По данным следствия, во вторник четверо воспитанников лагеря в возрасте 10–11 лет, проживающих в одном спальном корпусе, обратились в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие.

"Детям была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно, причиной возникновения заболевания стали внешние факторы, не связанные с организацией питания в учреждении", - сообщает региональный главк СК.