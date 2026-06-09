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СК возбудил дело после заболевания четырех подростков в красноярском лагере - РИА Новости, 09.06.2026
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17:26 09.06.2026 (обновлено: 17:37 09.06.2026)
СК возбудил дело после заболевания четырех подростков в красноярском лагере

СК возбудил дело после заболевания 4 подростков в красноярском летнем лагере

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.ЬФЧСотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае
Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.ЬФЧ
Сотрудник СК у здания летнего лагеря в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В летнем лагере в Красноярском крае четверо подростков заболели и обратились за медицинской помощью.
  • Ачинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Четверо подростков заболели в летнем лагере в Красноярском крае, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело, сообщает ГСУ СК региона.
"Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, во вторник четверо воспитанников лагеря в возрасте 10–11 лет, проживающих в одном спальном корпусе, обратились в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие.
"Детям была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно, причиной возникновения заболевания стали внешние факторы, не связанные с организацией питания в учреждении", - сообщает региональный главк СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.
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