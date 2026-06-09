Девочку, ушедшую погулять двое суток назад в ХМАО, нашли живой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижневартовске пропала 10-летняя девочка, которая ушла гулять на озеро и не вернулась.
- Девочка нашлась живой, обстоятельства происшествия выясняются следователями.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Девочка, которая двое суток назад ушла погулять в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, нашлась живой, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Во вторник в УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая до этого отпросилась у мамы погулять на озеро, но так и не вернулась, родительница обратилась за помощью в полицию. Позднее к поискам ребенка подключились сотрудники СУСК, в ведомстве уточняли, что девочка ушла из дома еще 7 июня.
"Нашлась, живая", – сообщили в управлении СК, пояснив, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются следователями.
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