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Девочку, ушедшую погулять двое суток назад в ХМАО, нашли живой - РИА Новости, 09.06.2026
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16:13 09.06.2026
Девочку, ушедшую погулять двое суток назад в ХМАО, нашли живой

СК: девочку, ушедшую погулять двое суток назад в Нижневартовске, нашли живой

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкНижневартовск
Нижневартовск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
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Нижневартовск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске пропала 10-летняя девочка, которая ушла гулять на озеро и не вернулась.
  • Девочка нашлась живой, обстоятельства происшествия выясняются следователями.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Девочка, которая двое суток назад ушла погулять в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, нашлась живой, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Во вторник в УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая до этого отпросилась у мамы погулять на озеро, но так и не вернулась, родительница обратилась за помощью в полицию. Позднее к поискам ребенка подключились сотрудники СУСК, в ведомстве уточняли, что девочка ушла из дома еще 7 июня.
"Нашлась, живая", – сообщили в управлении СК, пояснив, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются следователями.
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ПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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