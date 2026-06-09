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СК начал поиски девочки, ушедшей погулять два дня назад в Югре - РИА Новости, 09.06.2026
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16:08 09.06.2026 (обновлено: 16:09 09.06.2026)
СК начал поиски девочки, ушедшей погулять два дня назад в Югре

СК занялся поиском ушедшей погулять двое суток назад девочки в ХМАО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске ищут десятилетнюю девочку, которая ушла гулять 7 июня и не вернулась.
  • Следственный комитет устанавливает местонахождение несовершеннолетней жительницы 2016 года рождения.
  • Описаны приметы девочки и ее одежда: спортивная кофта серого цвета, широкие джинсы темного цвета, белые или розово-черные кроссовки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сотрудники СК РФ в Ханты-Мансийском автономном округе занялись поиском ушедшей погулять еще 7 июня девочки в Нижневартовске, сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник в УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая до этого отпросилась у мамы погулять на озеро и не вернулась, родительница обратилась за помощью в полицию.
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"Следственным отделом по городу Нижневартовску… устанавливается местонахождение несовершеннолетней жительницы 2016 года рождения", – сообщает СУСК.
В управлении уточнили, что ребенок ушел из дома еще 7 июня. Также в СК назвали приметы девочки: на вид 10-11 лет, рост – 135 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы чуть ниже плеч, карие глаза.
"Была одета: спортивная кофта серого цвета, джинсы широкие темного цвета, кроссовки белые или розово-черного цвета", – добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияНижневартовскРоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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