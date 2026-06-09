Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Два уголовных дела – об убийстве малолетнего и укрывательстве особо тяжкого преступления - возбудили в Кировской области после гибели младенца от рук пьяной матери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемый, став очевидцем убийства малолетнего, совершенного его сожительницей, не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, помог женщине вывезти тело погибшего ребенка и спрятать его", - отмечается в сообщении.