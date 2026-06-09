Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области возбудили два уголовных дела: об убийстве малолетнего и укрывательстве особо тяжкого преступления.
- 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов по голове 2-месячному сыну, от полученных травм ребенок скончался.
- Сожитель женщины стал очевидцем убийства и помог спрятать тело ребенка, в отношении него возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Два уголовных дела – об убийстве малолетнего и укрывательстве особо тяжкого преступления - возбудили в Кировской области после гибели младенца от рук пьяной матери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 1 июня в одном из домов в городе Котельниче находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 20-летняя девушка нанесла несколько ударов по голове 2-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался. Женщина вместе с сожителем выехала в поселок Ленинская Искра, где скрыла тело ребенка в хозпостройке одного из заброшенных домов.
"Жительнице города Котельнич предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, по ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.
В отношении ее 42-летнего сожителя возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).
"По версии следствия, подозреваемый, став очевидцем убийства малолетнего, совершенного его сожительницей, не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, помог женщине вывезти тело погибшего ребенка и спрятать его", - отмечается в сообщении.