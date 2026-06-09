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Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело - РИА Новости, 09.06.2026
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15:25 09.06.2026
Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело

СК: жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области возбудили два уголовных дела: об убийстве малолетнего и укрывательстве особо тяжкого преступления.
  • 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов по голове 2-месячному сыну, от полученных травм ребенок скончался.
  • Сожитель женщины стал очевидцем убийства и помог спрятать тело ребенка, в отношении него возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Два уголовных дела – об убийстве малолетнего и укрывательстве особо тяжкого преступления - возбудили в Кировской области после гибели младенца от рук пьяной матери, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 1 июня в одном из домов в городе Котельниче находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 20-летняя девушка нанесла несколько ударов по голове 2-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался. Женщина вместе с сожителем выехала в поселок Ленинская Искра, где скрыла тело ребенка в хозпостройке одного из заброшенных домов.
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"Жительнице города Котельнич предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, по ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключение под стражу", - говорится в сообщении.
В отношении ее 42-летнего сожителя возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ).
"По версии следствия, подозреваемый, став очевидцем убийства малолетнего, совершенного его сожительницей, не сообщил о происшествии в правоохранительные органы, помог женщине вывезти тело погибшего ребенка и спрятать его", - отмечается в сообщении.
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