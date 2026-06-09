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В Донецке застрелили велосипедиста, вмешавшегося в драку - РИА Новости, 09.06.2026
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14:44 09.06.2026
В Донецке застрелили велосипедиста, вмешавшегося в драку

СК РФ: в Донецке застрелили велосипедиста, вмешавшегося в драку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке задержан подозреваемый в убийстве велосипедиста, который вмешался в драку.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве велосипедиста, который вмешался в драку в Донецке, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"В ночь с 5 на 6 июня 2026 года, потерпевший ехал на велосипеде мимо Дворца культуры шахты имени Абакумова и, увидев драку, решил вмешаться. В ходе разговора подозреваемый произвел выстрел в мужчину из пистолета... Мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался по пути в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что личность и местонахождение подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки, его задержали по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияДонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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