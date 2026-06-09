В Донецке застрелили велосипедиста, вмешавшегося в драку

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве велосипедиста, который вмешался в драку в Донецке, сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве отметили, что личность и местонахождение подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки, его задержали по горячим следам.