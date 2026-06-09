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Психолог рассказала, как социальные сети влияют на людей - РИА Новости, 09.06.2026
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18:43 09.06.2026
Психолог рассказала, как социальные сети влияют на людей

Федорова: социальные сети создают ощущение неполноценной жизни

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Просмотр чужих путешествий в соцсетях может создавать ощущение неполноценности своей жизни, рассказала психолог Екатерина Федорова.
  • По словам психолога, предвкушение поездки наполняет жизнь эмоциями, но если приключение не состоялось, остается горькое послевкусие.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Просмотр чужих путешествий в соцсетях создает ощущение, что своя жизнь проходит неполноценно, даже если она наполнена активностями, рассказала психолог Екатерина Федорова.
"Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни. Проживание планирования - это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями", - сказала Федорова в беседе с 360.ru.
По словам психолога, если приключение не состоялось, остается горькое послевкусие от всего лета. Однако не все готовы на яркие приключения в реальности, а иногда вмешиваются внешние обстоятельства, добавила Федорова.
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