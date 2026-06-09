Психолог рассказала, как социальные сети влияют на людей

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Просмотр чужих путешествий в соцсетях создает ощущение, что своя жизнь проходит неполноценно, даже если она наполнена активностями, рассказала психолог Екатерина Федорова.

По словам психолога, если приключение не состоялось, остается горькое послевкусие от всего лета. Однако не все готовы на яркие приключения в реальности, а иногда вмешиваются внешние обстоятельства, добавила Федорова.