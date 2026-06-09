Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал иллюзиями условия стран "евротройки" по прекращению военного конфликта на Украине, выдвинутые России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал иллюзиями условия стран "евротройки" по прекращению военного конфликта на Украине, выдвинутые России.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.
"Ровно так же, как фашисты в Великую Отечественную войну, они нарисовали себе реальность, где уже победили руками бандеровской хунты, и заставили себя в нее поверить. Только вот иллюзии еще никому не приносили успеха. До евролидеров и НАТО так и не дошло, что с Россией не работают ни двойные стандарты, ни ультиматумы", - сказал Кастюкевич.
По его словам, условия, которые "евротройка" выдвинула России, по факту они должны предъявить самим себе.
"Это ЕС и НАТО, а не мы все эти годы оплачивали налоговыми средствами своих граждан убийства наших женщин, стариков и детей. Они, а не мы нарушили все основные международные соглашения, включая Минские, предпочитая откровенно игнорировать все факты, которые приводила Россия", - сказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский лидер подчеркнул, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта.