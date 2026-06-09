Сенатор назвал условия "евротройки" по Украине иллюзиями

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал иллюзиями условия стран "евротройки" по прекращению военного конфликта на Украине, выдвинутые России.

По его словам, условия, которые "евротройка" выдвинула России, по факту они должны предъявить самим себе.