Саперы "Севера" в день уничтожают до 200 боеприпасов ВСУ, сообщили военные

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"Ежедневно на сумском направлении расчет саперов 92-го полка обнаруживают и уничтожают около 200 единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов. Большинство из них уничтожают на месте, остальные обезвреживают и уничтожают на специализированных полигонах", - рассказал он.