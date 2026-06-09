Саперы "Севера" в день уничтожают до 200 боеприпасов ВСУ, сообщили военные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет саперов 92-го саперного полка российской группировки войск «Север» за сутки обнаруживает и уничтожает до 200 опасных боеприпасов ВСУ на сумском направлении.
- Саперы уничтожают большинство боеприпасов на месте, остальные обезвреживают и уничтожают на специализированных полигонах.
КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Расчет саперов 92-го саперного полка российской группировки войск "Север" за сутки обнаруживает и уничтожает до 200 опасных боеприпасов ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рысь".
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"Ежедневно на сумском направлении расчет саперов 92-го полка обнаруживают и уничтожают около 200 единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов. Большинство из них уничтожают на месте, остальные обезвреживают и уничтожают на специализированных полигонах", - рассказал он.
По его словам, военнослужащие "Севера" успешно выявляют и нейтрализуют как сбросы с беспилотных летательных аппаратов типа FPV, так и противотанковые и противопехотные мины, оставленные боевиками ВСУ.
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