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ЕС в рамках санкций хочет запретить транзакции с еще 31 российским банком - РИА Новости, 09.06.2026
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14:15 09.06.2026 (обновлено: 15:26 09.06.2026)
ЕС в рамках санкций хочет запретить транзакции с еще 31 российским банком

ЕС в рамках новых санкций планирует ограничить транзакции с еще 31 банком из РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза в Брюсселе
Флаги Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции.
  • В рамках санкций будет введен запрет на транзакции с 31 российским банком.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в очередной пакет санкций запрет на транзакции с 31 российским банком, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы расширяем запрет на транзакции на еще 31 российский банк", — сказала она на брифинге.
Кроме того, предполагается ввести новые ограничения в энергетике, финансовых услугах и криптоторговле, а также впервые распространить их на рыбный промысел.
Двадцатый пакет антироссийских санкций ЕС принял в конце апреля.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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