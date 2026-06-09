Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции.
- В рамках санкций будет введен запрет на транзакции с 31 российским банком.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в очередной пакет санкций запрет на транзакции с 31 российским банком, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы расширяем запрет на транзакции на еще 31 российский банк", — сказала она на брифинге.
Кроме того, предполагается ввести новые ограничения в энергетике, финансовых услугах и криптоторговле, а также впервые распространить их на рыбный промысел.
Двадцатый пакет антироссийских санкций ЕС принял в конце апреля.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.