ЕС в рамках санкций хочет запретить транзакции с еще 31 российским банком

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз планирует ввести новые антироссийские санкции.

В рамках санкций будет введен запрет на транзакции с 31 российским банком.

БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в очередной пакет санкций запрет на транзакции с 31 российским банком, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы расширяем запрет на транзакции на еще 31 российский банк", — сказала она на брифинге.

Кроме того, предполагается ввести новые ограничения в энергетике, финансовых услугах и криптоторговле, а также впервые распространить их на рыбный промысел.

Двадцатый пакет антироссийских санкций ЕС принял в конце апреля.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву . Как отмечал президент Владимир Путин , их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.