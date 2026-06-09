Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией

"Программа (партии "Единая Россия" - ред.) начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".