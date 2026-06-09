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Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией - РИА Новости, 09.06.2026
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13:36 09.06.2026
Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией

Медведев назвал санкции Запада открытой войной с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев на форуме "Единой России" назвал санкционную политику Запада открытой войной с РФ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией.
Во вторник в Москве проходит пленарное заседание итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!". На нем Медведев подведет итоги прошедших окружных форумов, о выполнении положений Народной программы партии также расскажет вице-премьер РФ Александр Новак.
"Программа (партии "Единая Россия" - ред.) начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
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РоссияМоскваДмитрий МедведевАлександр НовакЕдиная РоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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