Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев на форуме "Единой России" назвал санкционную политику Запада открытой войной с РФ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией.
Во вторник в Москве проходит пленарное заседание итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!". На нем Медведев подведет итоги прошедших окружных форумов, о выполнении положений Народной программы партии также расскажет вице-премьер РФ Александр Новак.
"Программа (партии "Единая Россия" - ред.) начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".