Сандерс не раскрыл, собирается ли он баллотироваться в президенты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Берни Сандерс не стал раскрывать, собирается ли он баллотироваться на следующих президентских выборах в США.
- Дональд Трамп не исключал возможность своего переизбрания на третий срок, несмотря на поправку к конституции, запрещающую занимать пост президента более двух сроков.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не стал раскрывать, собирается ли он баллотироваться на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах.
"Потому что они (сторонники сенатора - ред.) хотят, чтобы в Белом доме был молодой задор: "мы устали от этих тридцатилетних и сорокалетних, что нам действительно нужно, так это то, чтобы страной управляли восьмидесятилетние". Подозреваю, этого не произойдет", - пошутил Сандерс во время своего выступления в Национальном пресс-клубе США, отвечая на вопрос о своем возможном участии в выборах.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Президент США Дональд Трамп не исключал возможность переизбрания на третий срок и говорил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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