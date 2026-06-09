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Президент Кении примет участие в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 09.06.2026
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15:55 09.06.2026 (обновлено: 17:03 09.06.2026)
Президент Кении примет участие в саммите Россия — Африка

Посол Кении: Уильям Руто примет участие в саммите Россия – Африка

© AP Photo / Brian IngangaПрезидент Кении Уильям Руто
Президент Кении Уильям Руто - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Brian Inganga
Президент Кении Уильям Руто. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Кении Уильям Руто подтвердил, что посетит третий саммит Россия — Африка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подтвердил, что посетит третий саммит Россия-Африка и рассчитывает на плодотворные переговоры, сообщил посол Кении в РФ Питер Матуки.
Третий саммит Россия - Африка состоится в Москве в октябре.
"Президент Кении (Уильям Руто - ред.) уже подтвердил, что он приедет на этот саммит (Россия-Африка - ред.). Я думаю, что будут очень плодотворные переговоры", - сказал Матуки в ходе пресс-конференции "Восточноафриканская интеграция: политика, экономика, инфраструктура и безопасность", организованной на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в российской столице.
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Вчера, 11:00
 
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