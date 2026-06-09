Президент Кении примет участие в саммите Россия — Африка

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подтвердил, что посетит третий саммит Россия-Африка и рассчитывает на плодотворные переговоры, сообщил посол Кении в РФ Питер Матуки.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в саммите Россия-Африка, который состоится в октябре в российской столице.