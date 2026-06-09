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Президента Алжира пригласили на саммит "Россия — Африка" - РИА Новости, 09.06.2026
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11:00 09.06.2026
Президента Алжира пригласили на саммит "Россия — Африка"

Президента Алжира Теббуна пригласили принять участие в саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия направила президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение принять участие в третьем саммите "Россия — Африка", который должен пройти в Москве 28-29 октября.
АЛЖИР, 9 июн - РИА Новости. Россия направила президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение принять участие в третьем саммите "Россия-Африка", который должен пройти в Москве в октябре, сообщил РИА Новости посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.
"Мы направили приглашение алжирскому президенту Абдельмаджиду Теббуну принять участие в Третьем саммите "Россия-Африка", который должен пройти в Москве 28-29 октября", - сказал посол.
Соломатин указал на высокий интерес к мероприятию со стороны высокопоставленных лиц, на форуме будет возможность обсуждения способов развития отношений с африканскими странами.
Как сообщила ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, повестка третьего саммита "Россия - Африка", который пройдет в октябре этого года, будет складываться вокруг вопросов экономики, торговли и инвестиций.
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