Президента Алжира пригласили на саммит "Россия — Африка"

АЛЖИР, 9 июн - РИА Новости. Россия направила президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение принять участие в третьем саммите "Россия-Африка", который должен пройти в Москве в октябре, сообщил РИА Новости посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.

Соломатин указал на высокий интерес к мероприятию со стороны высокопоставленных лиц, на форуме будет возможность обсуждения способов развития отношений с африканскими странами.