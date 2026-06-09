Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что власти Румынии утратили экономический суверенитет и контроль над природными ресурсами.
- По словам депутата, Румыния не может самостоятельно распоряжаться своими стратегическими активами из-за слепого подчинения директивам Евросоюза и внешним кредиторам.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Румынии фактически утратили экономический суверенитет и больше не контролируют собственные природные ресурсы, заявила в интервью РИА Новости депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Мы оказались в ситуации, когда Бухарест лишился контроля над собственными недрами. Наши природные богатства разрабатываются в интересах транснациональных корпораций, а не румынского народа", - сказала Шошоакэ.
По словам депутата Европарламента, слепое подчинение директивам Евросоюза и внешним кредиторам привело к тому, что Румыния не может самостоятельно распоряжаться своими стратегическими активами.