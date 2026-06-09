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Бухарест лишился контроля над недрами, заявила евродепутат - РИА Новости, 09.06.2026
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02:27 09.06.2026
Бухарест лишился контроля над недрами, заявила евродепутат

Евродепутат Шошоакэ: Румыния утратила суверенитет и не контролирует недра

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что власти Румынии утратили экономический суверенитет и контроль над природными ресурсами.
  • По словам депутата, Румыния не может самостоятельно распоряжаться своими стратегическими активами из-за слепого подчинения директивам Евросоюза и внешним кредиторам.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Румынии фактически утратили экономический суверенитет и больше не контролируют собственные природные ресурсы, заявила в интервью РИА Новости депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Мы оказались в ситуации, когда Бухарест лишился контроля над собственными недрами. Наши природные богатства разрабатываются в интересах транснациональных корпораций, а не румынского народа", - сказала Шошоакэ.
По словам депутата Европарламента, слепое подчинение директивам Евросоюза и внешним кредиторам привело к тому, что Румыния не может самостоятельно распоряжаться своими стратегическими активами.
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