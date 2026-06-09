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Ротенберг рассказал о серьезной работе по возвращению российского хоккею - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
17:33 09.06.2026
Ротенберг рассказал о серьезной работе по возвращению российского хоккею

Ротенберг: ведется серьезная работа по возвращению хоккея на мировую арену

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что ведется серьезная работа по возвращению российского хоккея на международную арену.
  • Сборная России не была включена в состав групп на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме.
  • Юристы проводят работу по аннулированию решения о недопуске российской сборной, и теперь решение о допуске находится в компетенции Международной федерации хоккея (IIHF).
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал РИА Новости, что проводится серьезная работа по возвращению российского хоккея на международную арену.
В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп на чемпионат мира 2027 года, куда не была включена сборная России. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.
"Юристы работают совместно с Министерством спорта, Олимпийским комитетом России, администрацией президента. Так что идет очень серьезная работа, чтобы вернуть наш хоккей как можно быстрее. Наши юристы провели большую работу, и решение о недопуске было официально аннулировано. Дальше они должны принять решение о допуске. Здесь шайба на их стороне. Все вопросы, которые касаются их компетенции, вы должны адресовать уже им", - сказал Ротенберг.
"Также мы работаем с нашими коллегами - футболистами, баскетболистами, мы работаем, чтобы как можно быстрее всех вернули на международную арену", - добавил он.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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