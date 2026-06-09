Ротенберг рассказал о серьезной работе по возвращению российского хоккею

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал РИА Новости, что проводится серьезная работа по возвращению российского хоккея на международную арену.

"Также мы работаем с нашими коллегами - футболистами, баскетболистами, мы работаем, чтобы как можно быстрее всех вернули на международную арену", - добавил он.