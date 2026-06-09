МИД не считает трагедией отсутствие документа на конференции по ДНЯО

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не считает трагедией тот факт, что участники Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"Итоговый документ не был принят, но мы не делаем из этого трагедию. Все государства-участники согласились продолжать работу в рамках очередного цикла обзорного процесса. Конечно, все государства будут продвигать свою собственную повестку дня. Но главное - договор существует, он остается в силе, все государства подтвердили свою приверженность договору, и это вселяет определенные надежды", - сказал Белоусов в ходе семинара, организованного ПИР-Центром.