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МИД не считает трагедией отсутствие документа на конференции по ДНЯО - РИА Новости, 09.06.2026
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16:09 09.06.2026
МИД не считает трагедией отсутствие документа на конференции по ДНЯО

МИД не считает трагедией отсутствие итогового документа на конференции по ДНЯО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не считает трагедией, что участники Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ.
  • Заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не считает трагедией тот факт, что участники Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Обзорная конференция по ДНЯО прошла в Нью-Йорке в апреле-мае. В третий раз подряд мероприятие завершилось без итогового документа.
"Итоговый документ не был принят, но мы не делаем из этого трагедию. Все государства-участники согласились продолжать работу в рамках очередного цикла обзорного процесса. Конечно, все государства будут продвигать свою собственную повестку дня. Но главное - договор существует, он остается в силе, все государства подтвердили свою приверженность договору, и это вселяет определенные надежды", - сказал Белоусов в ходе семинара, организованного ПИР-Центром.
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