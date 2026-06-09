МИД не считает трагедией отсутствие документа на конференции по ДНЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не считает трагедией, что участники Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ.
- Заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия не считает трагедией тот факт, что участники Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ, заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Обзорная конференция по ДНЯО прошла в Нью-Йорке в апреле-мае. В третий раз подряд мероприятие завершилось без итогового документа.
"Итоговый документ не был принят, но мы не делаем из этого трагедию. Все государства-участники согласились продолжать работу в рамках очередного цикла обзорного процесса. Конечно, все государства будут продвигать свою собственную повестку дня. Но главное - договор существует, он остается в силе, все государства подтвердили свою приверженность договору, и это вселяет определенные надежды", - сказал Белоусов в ходе семинара, организованного ПИР-Центром.