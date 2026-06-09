Россия остается сильной вопреки попыткам ее изолировать, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Россия остается сильной и конкурентоспособной вопреки попыткам ее изолировать и разрушить.
- По словам Медведева, сила России заключается не только в военной, но и в экономической мощи.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вопреки любым попыткам изолировать и разрушить Россию, страна остается сильной и конкурентоспособной, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Вопреки любым попыткам нас изолировать, ослабить или разрушить, наша страна остается сильной и конкурентноспособной. Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".