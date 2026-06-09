Именно Россия всегда была гарантом независимости Армении, напомнил Швыдкой

БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Армении при выборе между ЕАЭС и Евросоюзом стоит помнить, что именно Россия всегда была гарантом ее независимости, сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.