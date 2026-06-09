Именно Россия всегда была гарантом независимости Армении, напомнил Швыдкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Швыдкой заявил, что Россия всегда была гарантом армянской независимости.
- Спецпредставитель отметил, что Россия не хочет, чтобы ее использовали только как поставщика дешевых углеводородов или рынок сбыта.
БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Армении при выборе между ЕАЭС и Евросоюзом стоит помнить, что именно Россия всегда была гарантом ее независимости, сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Россия всегда была гарантом армянской независимости. Я думаю, все это следует помнить и учитывать, когда армянское руководство будет принимать решение о том, в каком союзе ей состоять. Поскольку одновременно состоять в ЕАЭС и ЕС - практически невозможно", - заявил спецпредставитель на форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Бишкеке.
По словам Швыдкого, между российским и армянским народом есть глубокие исторические связи. А Армения в ее современном виде во многом сформировалась благодаря усилиям Российской Империи и потом Советского Союза.
"Мы не хотим, чтобы наши отношения носили такой однобокий характер. В любом случае прагматизм одной стороны будет определять и прагматизм другой. Мы ни в коей мере не хотим, чтобы Россию использовали, как просто носителя дешевых углеводородов или как рынок сбыта своей продукции, которую нельзя сбывать в странах Евросоюза", - уточнил Швыдкой.