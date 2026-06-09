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Песков: Россия предпочитает дождаться результатов выборов в Армении - РИА Новости, 09.06.2026
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13:26 09.06.2026 (обновлено: 16:12 09.06.2026)
Песков: Россия предпочитает дождаться результатов выборов в Армении

Песков: Россия предпочитает дождаться официальных результатов выборов в Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предпочитает дождаться официальных результатов выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что было много сообщений о нарушениях на выборах в Армении.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия предпочитает дождаться официальных результатов выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться официальных заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
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