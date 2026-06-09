Песков: Россия предпочитает дождаться результатов выборов в Армении

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"Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться официальных заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах.