В России могут ввести комиссии для торгов недружественными криптовалютами

Краткий пересказ от РИА ИИ Замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о возможном введении комиссий, лимитов и других механизмов для торговли «недружественными» криптовалютами в России.

Власти планируют внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов, такие как комиссии и лимиты, из-за повышенных рисков, связанных с торговлей некоторыми криптовалютами, включая USDT и BNB.

При подготовке законопроекта о регулировании крипторынка рассматривались разные варианты, вплоть до полного запрета торгов «недружественными» монетами, но значительная часть участников рынка выступила за сохранение доступа к ним при наличии специальных механизмов защиты.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для торговли "недружественными" криптовалютами в России могут ввести комиссии, лимиты и другие механизмы, нужно это для защиты российских инвесторов, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Как рассказал газете "Известия" Чебесков, вопрос допуска к торгам отдельными активами, включая долларовый стейблкоин USDT и BNB (нативный токен децентрализованной сети BNB Chain), был одним из ключевых при подготовке законопроекта о регулировании крипторынка ко второму чтению в Госдуме . По его словам, торги этими "недружественными" монетами несут повышенные риски для россиян, поэтому власти планируют внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов - комиссии, лимиты и прочее.

"Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы - комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами", - пояснил газете замминистра финансов.

Основная проблема стейблкоинов, по словам Чебескова, заключается в том, что их эмитенты способны блокировать активы пользователей.