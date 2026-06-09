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В России могут ввести комиссии для торгов недружественными криптовалютами - РИА Новости, 09.06.2026
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00:53 09.06.2026 (обновлено: 01:23 09.06.2026)
В России могут ввести комиссии для торгов недружественными криптовалютами

В России могут ввести комиссии и лимиты для недружественных криптовалют

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о возможном введении комиссий, лимитов и других механизмов для торговли «недружественными» криптовалютами в России.
  • Власти планируют внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов, такие как комиссии и лимиты, из-за повышенных рисков, связанных с торговлей некоторыми криптовалютами, включая USDT и BNB.
  • При подготовке законопроекта о регулировании крипторынка рассматривались разные варианты, вплоть до полного запрета торгов «недружественными» монетами, но значительная часть участников рынка выступила за сохранение доступа к ним при наличии специальных механизмов защиты.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для торговли "недружественными" криптовалютами в России могут ввести комиссии, лимиты и другие механизмы, нужно это для защиты российских инвесторов, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
Как рассказал газете "Известия" Чебесков, вопрос допуска к торгам отдельными активами, включая долларовый стейблкоин USDT и BNB (нативный токен децентрализованной сети BNB Chain), был одним из ключевых при подготовке законопроекта о регулировании крипторынка ко второму чтению в Госдуме. По его словам, торги этими "недружественными" монетами несут повышенные риски для россиян, поэтому власти планируют внедрить дополнительные механизмы защиты инвесторов - комиссии, лимиты и прочее.
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"Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы - комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами", - пояснил газете замминистра финансов.
Основная проблема стейблкоинов, по словам Чебескова, заключается в том, что их эмитенты способны блокировать активы пользователей.
Как отметил замминистра, при подготовке документа рассматривались разные варианты, вплоть до полного запрета торгов такими монетами. Однако значительная часть участников рынка, по его словам, выступила за сохранение доступа к ним при наличии специальных механизмов защиты.
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