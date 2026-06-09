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В Раде предлагают сажать в тюрьму сотрудников ТЦК за похищение людей - РИА Новости, 09.06.2026
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18:44 09.06.2026
В Раде предлагают сажать в тюрьму сотрудников ТЦК за похищение людей

В Раде представили проект закона об ужесточении наказания для сотрудников ТЦК

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона об усилении ответственности за незаконное лишение свободы или похищение людей при мобилизации.
  • Согласно законопроекту, сотрудники военкоматов могут приговорить к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет за незаконное содержание людей.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона, предлагающий сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на 5-12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации.
Соответствующий законопроект появился на сайте Рады.
"Проект закона "О внесении изменений в статью 146-1 уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации", - говорится в названии документа, самого текста законопроекта на сайте нет.
По данным украинского издания "Страна.ua", Мазурашу предлагает сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на 5-12 лет за незаконное содержание людей. Как отмечает издание, депутат ранее уже вносил в парламент несколько законопроектов об усилении ответственности за нарушение во время мобилизации, однако ни один из них принят не был.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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