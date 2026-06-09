Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона об усилении ответственности за незаконное лишение свободы или похищение людей при мобилизации.
- Согласно законопроекту, сотрудники военкоматов могут приговорить к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет за незаконное содержание людей.
- Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона, предлагающий сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на 5-12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации.
Соответствующий законопроект появился на сайте Рады.
"Проект закона "О внесении изменений в статью 146-1 уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации", - говорится в названии документа, самого текста законопроекта на сайте нет.
По данным украинского издания "Страна.ua", Мазурашу предлагает сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на 5-12 лет за незаконное содержание людей. Как отмечает издание, депутат ранее уже вносил в парламент несколько законопроектов об усилении ответственности за нарушение во время мобилизации, однако ни один из них принят не был.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.