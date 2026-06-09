В Раде предлагают сажать в тюрьму сотрудников ТЦК за похищение людей

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона, предлагающий сажать сотрудников военкоматов в тюрьму на 5-12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации.