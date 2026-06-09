В "ядерной пятерке" сложилась тройственность, считают в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению посла Белоуса, в "ядерной пятерке" нет единства мнений по ряду принципиальных вопросов, образовалась "некая тройственность": с одной стороны Россия и Китай, с другой — Франция и Великобритания, и особняком держались США.

Американская инициатива о начале многосторонних переговоров по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и ядерному разоружению активно поддерживалась рядом стран "коллективного Запада".

Российская делегация высказала серьезные сомнения относительно реализуемости американского предложения и напомнила о своей инициативе, направленной на создание благоприятного фона для возможных переговоров по контролю над вооружениями.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая прошла в апреле-мае в Нью-Йорке, показала, что в "ядерной пятерке" не только нет единства мнений по целому ряду принципиальных вопросов, но и образовалась "некая тройственность", особенно ярко это проявилось при обсуждении перспектив начала переговоров по контролю над вооружениями, заявил глава российской делегации на конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Китая, Великобритании, Франции и "Сейчас невозможно говорить о единстве "пятерки", то есть единой позиции пяти государств - России США , - по целому ряду вопросов, которые непосредственно затрагивают их как участников ДНЯО. В ходе дискуссий на конференции в "ядерной пятерке" просматривалась некая тройственность: с одной стороны Россия и Китай, с другой - Франция и Великобритания, и особняком держались США", - сказал Белоусов , выступая на семинаре, организованном ПИР-Центром

По его словам, наиболее ярко это проявилось при обсуждении американской инициативы, предусматривающей начало многосторонних переговоров по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и ядерному разоружению.

"В ходе конференции американская идея подавалась, как наиболее перспективная, ее поддерживал целый ряд стран, представляющих "коллективный Запад". Они активно ее пропагандировали и требовали от России и Китая позитивно отреагировать на эту инициативу. Более того, американская делегация трактовала ее как уже реально материализующееся предложение, которое вот-вот получит дальнейшее развитие, поскольку, со слов наших американских коллег, на нее уже есть некая реакция со стороны России и Китая. Более того, дело подавалось так, что Великобритания и Франция якобы уже просигналили о готовности подключиться к этим переговорам и принять в них участие", - пояснил Белоусов.

Он отметил, что именно при обсуждении этого вопроса и проявилась "тройственность" в "ядерной пятерке". По словам российского дипломата, делегации Франции и Великобритании в Нью-Йорке "очень осторожно" подтвердили информацию о якобы готовности этих стран принять участие в многосторонних переговорах по ядерному разоружению, одновременно ссылаясь на то, что у них, как у ядерных государств, особый статус, поскольку их ядерные потенциалы не сопоставимы с арсеналами США, России и Китая.

"Наша делегация высказывала серьезные сомнения, относительно реализуемости американского предложения. Более того, мы неоднократно напоминали о российской инициативе, которую считаем чрезвычайно важной, - я имею ввиду предложение сделанное президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре прошлого года", - сказал Белоусов.

Он напомнил, что речь шла о том, чтобы после прекращения действия ДСНВ РФ и США взяли бы на себя обязательство в течение еще одного года придерживаться тех потолков в стратегических вооружениях, которые предусмотрены договором.