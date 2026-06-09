ПВО сбила 292 украинских беспилотника за 12 часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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