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ПВО сбила 292 украинских беспилотника за 12 часов - РИА Новости, 09.06.2026
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20:45 09.06.2026 (обновлено: 20:48 09.06.2026)
ПВО сбила 292 украинских беспилотника за 12 часов

МО РФ: ПВО сбила 292 украинских беспилотника за день

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией.
  • Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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