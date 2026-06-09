Силы ПВО сбили более 20 БПЛА на подлете к мосту в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобильные огневые группы и силы ПВО сбили более 20 БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре на границе Херсонской области с Крымом.
- Мост был вновь поврежден после ночной атаки украинских дронов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Сбито больше 20 БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Наши мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре. Большинство целей уничтожено еще на подлете. Благодарю наших защитников за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо серьезнее", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Ранее Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.