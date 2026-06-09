Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких российских областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18