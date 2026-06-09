Путин наградил гендиректора Симфонической капеллы России Почетной грамотой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил Почетной грамотой генерального директора Государственной академической симфонической капеллы России Александра Шанина.
- Почетная грамота вручена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность генерального директора Государственной академической симфонической капеллы России Александра Шанина, следует из распоряжения президента РФ.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации: Шанина Александра Александровича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственная академическая симфоническая капелла России", город Москва", - говорится в документе.