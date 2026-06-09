Путин наградил гендиректора Симфонической капеллы России Почетной грамотой

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Почетной грамотой за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность генерального директора Государственной академической симфонической капеллы России Александра Шанина, следует из распоряжения президента РФ.