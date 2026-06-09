Путин поблагодарил коллектив Института международных исследований МГИМО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института международных исследований МГИМО МИД.
- Институт международных исследований отмечен за заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил коллективу Института международных исследований МГИМО МИД РФ благодарность за заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность.
"За заслуги в сфере экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной власти и многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Института международных исследований", - говорится в тексте распоряжения президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Институт международных исследований - ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России.