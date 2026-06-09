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Путин подписал указ о праздновании 400-летия начала освоения Прииртышья - РИА Новости, 09.06.2026
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17:46 09.06.2026
Путин подписал указ о праздновании 400-летия начала освоения Прииртышья

Путин подписал указ о праздновании 400-летия начала освоения Омского Прииртышья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья.
  • Органам государственной власти субъектов России и органам местного самоуправления рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2028 году 400-летием начала освоения Россией Омского Прииртышья постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья", - говорится в документе.
Указом рекомендуется органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования.
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