Путин подписал указ о праздновании 400-летия начала освоения Прииртышья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья.
- Органам государственной власти субъектов России и органам местного самоуправления рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2028 году 400-летием начала освоения Россией Омского Прииртышья постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья", - говорится в документе.
Указом рекомендуется органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования.