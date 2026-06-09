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Российский синхротрон СКИФ опережает западные наработки, отметил Путин - РИА Новости, 09.06.2026
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14:35 09.06.2026
Российский синхротрон СКИФ опережает западные наработки, отметил Путин

Путин: российский синхротрон СКИФ опережает наработки Франции, Англии и Италии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым, на которой обсудили развитие исследовательской инфраструктуры и реализацию проекта СКИФ.
  • Президент отметил, что проект российского синхротрона СКИФ опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.
  • Министр подчеркнул, что проект СКИФ реализуется с опережением сроков по сравнению с аналогичными проектами других стран.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что проект российского синхротрона СКИФ опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.
Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Они обсудили развитие исследовательской инфраструктуры, в частности установок класса мегасайенс, а особое внимание уделили реализации проекта СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в наукограде Кольцово под Новосибирском.
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Как отметил Фальков, уникальность СКИФа заключается в том, что он относится к поколению "четыре плюс", это самое последнее поколение. Его главная характеристика – сверхмалый диаметр свечения, что создает преимущество перед подобными установками в других странах.
"В этом смысле у нас самый качественный, да?", - уточнил Путин.
Министр подтвердил, что если сравнивать по мощности так называемые трехгэвные установки, то СКИФ сейчас самый современный, самый передовой.
"После нас Франция, Швейцария, Англия, Италия, да?", - отметил президент России.
"Да. Я отдельно хотел бы сказать еще про сроки создания. Мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Вы видите сроки создания, мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты", - ответил Фальков.
Путин в ответ заметил, что сроки создания установок подобного рода примерно одинаковы.
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