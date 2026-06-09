Российский синхротрон СКИФ опережает западные наработки, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин провел встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым, на которой обсудили развитие исследовательской инфраструктуры и реализацию проекта СКИФ.

Президент отметил, что проект российского синхротрона СКИФ опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.

Министр подчеркнул, что проект СКИФ реализуется с опережением сроков по сравнению с аналогичными проектами других стран.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что проект российского синхротрона СКИФ опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии.

Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым . Они обсудили развитие исследовательской инфраструктуры, в частности установок класса мегасайенс, а особое внимание уделили реализации проекта СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Как отметил Фальков, уникальность СКИФа заключается в том, что он относится к поколению "четыре плюс", это самое последнее поколение. Его главная характеристика – сверхмалый диаметр свечения, что создает преимущество перед подобными установками в других странах.

"В этом смысле у нас самый качественный, да?", - уточнил Путин

Министр подтвердил, что если сравнивать по мощности так называемые трехгэвные установки, то СКИФ сейчас самый современный, самый передовой.

"Да. Я отдельно хотел бы сказать еще про сроки создания. Мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Вы видите сроки создания, мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты", - ответил Фальков.