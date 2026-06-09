Песков рассказал о внимании Путина к вопросам науки и образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования в РФ.
- Во вторник Путин встретится с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства. Путин встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.
«
"Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования", - сказал Песков журналистам.