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Песков рассказал о внимании Путина к вопросам науки и образования - РИА Новости, 09.06.2026
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13:20 09.06.2026 (обновлено: 13:21 09.06.2026)
Песков рассказал о внимании Путина к вопросам науки и образования

Песков: Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования в РФ.
  • Во вторник Путин встретится с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам развития науки и образования в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президент работает в Кремле, отметил пресс-секретарь главы государства. Путин встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.
«
"Президент последовательно, постоянно уделяет внимание вопросам развития и науки, и образования", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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