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Санкции ЕС против КНР могут осложнить будущее европейцев, считает Пушков - РИА Новости, 09.06.2026
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11:20 09.06.2026
Санкции ЕС против КНР могут осложнить будущее европейцев, считает Пушков

Пушков: санкции ЕС против КНР могут осложнить будущее европейцев

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский сенатор Алексей Пушков считает, что санкции ЕС против Китая могут привести к осложнению отношений Европы с центрами экономической мощи.
  • Он критикует нынешнее руководство ЕС за использование наследия прошлых политиков и разрушение этого наследия.
  • По мнению Пушкова, действия ЕС, такие как миграционная политика и санкции, ведут к истощению потенциала и ресурсов Европы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские политики думают, что могут бесконечно выезжать на достижениях предшественников, но санкции против того же Китая только осложнят будущее европейцев, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит - и свое будущее. Резервы ее силы и потенциал конфликтности с ведущими странами мира далеко не бесконечны", - написал политик в своем Telegram-канале.
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Он также отметил, что у нынешнего руководства ЕС странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые долго строили и в итоге выстроили Евросоюз с Шенгенской зоной и зоной евро.
"Нынешним бледным преемникам тех политиков прошлого все кажется, что они могут бесконечно пользоваться их наследием, постоянно разрушая его. Запускать в Европу десятки миллионов мигрантов, принуждать ее к так называемому "разнообразию", навязывая людям трансгендерную идеологию, манипулировать результатами выборов, тратить бешеные средства на Украину, вводить бесконечные санкции против главных торговых партнеров", - написал Пушков.
"Однако наследие Шарля де Голля и Вилли Брандта, Миттерана... постепенно истончается и приходит в негодность", - подчеркнул он.
Евросоюз продолжит вводить односторонние ограничительные меры против китайских компаний и финансовых структур из-за нежелания Пекина присоединяться к выполнению антироссийских санкций Брюсселя, заявил ранее спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
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