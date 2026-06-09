МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейские политики думают, что могут бесконечно выезжать на достижениях предшественников, но санкции против того же Китая только осложнят будущее европейцев, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он также отметил, что у нынешнего руководства ЕС странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые долго строили и в итоге выстроили Евросоюз с Шенгенской зоной и зоной евро.