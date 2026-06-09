На Пугачеву дважды подали в суд из-за долгов по коммуналке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания подала два иска к певице Алле Пугачевой о взыскании задолженности за электроэнергию, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из них следует, что первый иск был подан 1 июня, второй — 5 июня. Оба иска связаны со взысканием задолженности за жилую площадь и коммунальные услуги, включая тепло и электроэнергию.