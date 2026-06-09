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На Пугачеву дважды подали в суд из-за долгов по коммуналке - РИА Новости, 09.06.2026
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17:08 09.06.2026
На Пугачеву дважды подали в суд из-за долгов по коммуналке

РИА Новости: на Пугачеву дважды подали в суд из-за долгов по коммуналке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская объединенная энергетическая компания подала два иска к певице Алле Пугачевой о взыскании задолженности за электроэнергию и коммунальные услуги.
  • Сумма претензий по каждому из исков не превышает десять тысяч рублей.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания подала два иска к певице Алле Пугачевой о взыскании задолженности за электроэнергию, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из них следует, что первый иск был подан 1 июня, второй — 5 июня. Оба иска связаны со взысканием задолженности за жилую площадь и коммунальные услуги, включая тепло и электроэнергию.
"Сумма претензий по каждому из исков не превышает 10 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского райсуда Москвы.
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