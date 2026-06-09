Психотерапевт назвала причины прокрастинации

Краткий пересказ от РИА ИИ Длительная прокрастинация часто связана с перфекционизмом и бессознательно отрицательными эмоциями, а не с ленью.

Перфекционизм может задирать планку требований, из-за чего человек откладывает выполнение задач.

В некоторых случаях прокрастинация может быть связана с состоянием глубокой депрессии или отсроченным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Длительная прокрастинация чаще всего стоит за перфекционизмом и бессознательно отрицательными эмоциями, рассказала РИА Новости психолог-психотерапевт, преподаватель Академии краткосрочной стратегической психотерапии Алевтина Круглова.

"Длительная прокрастинация. Первое - она никогда не связана с ленью, очень часто человек соединяет эти два состояния. И прокрастинация - это в любом случае нарушение эмоциональной регуляции… то есть это знание себя, своих реакций, своих эмоций в зависимости от типа темперамента, от структур характера", - сказала Круглова.

По словам собеседницы агентства, задача может откладываться не потому, что человек устал, а потому, что это вызывает у него бессознательно отрицательные эмоции, например, скуку, тревогу, неуверенность, и человек, будучи в таком состоянии, откладывает работу.

"Самые частые корни прокрастинации - это, конечно, перфекционизм. Вот он для нас задирает настолько сильную планку, конечно, что мы сами от этого страдаем, потому что это позиция такая, что да, я лучше сделаю сам, другие сделают плохо, или я в любом случае добьюсь и покажу, и я сделаю это идеально", - объяснила Круглова.

Эксперт отметила, что тогда, когда человек постоянно погружен, например, в игры или соцсети, может завышаться дофаминовый порог.

"И когда он садится за обычную, скажем так, пресную работу, для него она оказывается невыносимой, но истоки этой дофаминовой истории лежат, конечно, внутри самого человека, то есть в его психике", - уточнила Круглова.