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Участники новгородской программы "СВОи Герои 53" пополнят органы власти - РИА Новости, 09.06.2026
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10:30 09.06.2026
Участники новгородской программы "СВОи Герои 53" пополнят органы власти

Дронов: участники новгородской программы "СВОи Герои 53" пополнят органы власти

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для кадровой программы "СВОи Герои 53" поставлена задача устроить не менее 40% выпускников на государственную или муниципальную службу, 11 человек уже трудоустроены, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что на обучение в рамках программы "СВОи Герои 53" поступили 29 человек. Все они с боевым опытом, награжденные в том числе государственными наградами.
Участники программы под руководством наставников прошли стажировку и в региональном правительстве, и в органах местного самоуправления, и на предприятиях. В июне они защищают свои проекты, многие из которых направлены на повышение качества жизни людей и социально-экономическое развитие региона. Наиболее перспективные проекты потом будут взяты в работу, отметил губернатор.
"Одиннадцать человек уже трудоустроены. У нас есть видение и задача, которую я поставил перед своими коллегами, - не менее 40% выпускников трудоустроить на государственную, муниципальную службу. Хотя есть уже ребята, которые работают на предприятиях Новгородской области", - сказал Дронов.
Кадровая программа "СВОи Герои 53" стартовала в Новгородской области для участников специальной военной операции в феврале 2025 года. Это региональное продолжение федерального проекта "Время героев". Она позволяет пройти обучение на образовательной платформе Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться на госслужбе и крупнейших предприятиях региона.
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