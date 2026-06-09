Участники новгородской программы "СВОи Герои 53" пополнят органы власти

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Для кадровой программы "СВОи Герои 53" поставлена задача устроить не менее 40% выпускников на государственную или муниципальную службу, 11 человек уже трудоустроены, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Он уточнил, что на обучение в рамках программы "СВОи Герои 53" поступили 29 человек. Все они с боевым опытом, награжденные в том числе государственными наградами.

Участники программы под руководством наставников прошли стажировку и в региональном правительстве, и в органах местного самоуправления, и на предприятиях. В июне они защищают свои проекты, многие из которых направлены на повышение качества жизни людей и социально-экономическое развитие региона. Наиболее перспективные проекты потом будут взяты в работу, отметил губернатор.

"Одиннадцать человек уже трудоустроены. У нас есть видение и задача, которую я поставил перед своими коллегами, - не менее 40% выпускников трудоустроить на государственную, муниципальную службу. Хотя есть уже ребята, которые работают на предприятиях Новгородской области", - сказал Дронов.