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В Приморье приступил к работе новый состав общественной палаты - РИА Новости, 09.06.2026
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04:49 09.06.2026
В Приморье приступил к работе новый состав общественной палаты

В Приморье началось заседание общественной палаты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый состав общественной палаты Приморского края приступил к работе, первое заседание пятого созыва состоялось во Владивостоке.
  • Губернатор Приморья Олег Кожемяко обозначил приоритеты в работе палаты: создание условий для реабилитации и адаптации ветеранов СВО, помощь семьям погибших военнослужащих и поддержка предпринимателей.
  • Председателем общественной палаты единогласно избран Борис Ступницкий, его заместителем стал ветеран СВО Максим Гуров.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Новый состав общественной палаты Приморья приступил к работе в регионе, сообщает краевое законодательное собрание.
"Первое заседание пятого созыва общественной палаты Приморского края состоялось на площадке краевого парламента во Владивостоке", - говорится в сообщении.
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Заседание палаты открыл ее старейший представитель Владимир Ушаков. Также выступили губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель законодательного собрания региона Антон Волошко.
"Ваши знания, ваши компетенции, ваш опыт, безусловно, помогут региону и, в том числе, депутатскому корпусу. Уверен, что мы с вами вместе эффективно поработаем на большом общественно-политическом событии, которое грядет в конце сентября, я имею в виду выборы в Государственную думу и законодательное собрание. И здесь на общественную палату ложится большая ответственность с точки зрения прозрачности, честности и законности всех процедур и процессов, которые будут происходить на территории Приморского края", - приводятся в сообщении слова Волошко.
Кожемяко в своем выступлении назвал приоритеты в работе палаты на ближайшие годы: это создание условий для реабилитации и адаптации ветеранов СВО, помощь семьям погибших военнослужащих, а также поддержка предпринимателей. Также глава Приморья рекомендовал уделить внимание работе общественных наблюдателей в сфере организации питания в школах, реализации программ благоустройства, работе ТОСов.
Председателем общественной палаты единогласно избрали Бориса Ступницкого, возглавлявшего работу предыдущих созывов. Его заместителем стал ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Максим Гуров, избранный от региональной общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн".
Среди основных задач палаты Ступницкий назвал поддержку гражданских инициатив и общественный контроль. В этом году строительство и ремонт 400 общественно значимых объектов в регионе будут контролировать 270 общественных наблюдателей. На выборах в сентябре в Приморье будут работать 3 тысячи общественников.
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