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Сделавшая кальян на куличе жительница Москвы обжаловала приговор - РИА Новости, 09.06.2026
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22:40 09.06.2026
Сделавшая кальян на куличе жительница Москвы обжаловала приговор

РИА Новости: сделавшая кальян на куличе москвичка обжаловала приговор

© ГУ МВД России по г. МосквеКсения Белоусова
Ксения Белоусова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© ГУ МВД России по г. Москве
Ксения Белоусова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ксения Белоусова обжаловала приговор о более чем трехлетнем сроке в колонии.
  • Белоусова получила этот срок за перформанс с кальяном на куличе и предыдущее хранение мефедрона.
  • Мировой судья назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале суда.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ксения Белоусова, сделавшая кальян на куличе, обжаловала более чем 3-летний срок в колонии, назначенный в совокупности с предыдущим приговором за хранение мефедрона, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В апреле Белоусова в баре на Сретенке в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
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Год назад против Белоусовой возбуждали дело за хранение более пяти граммов мефедрона, суд приговорил ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Мировой судья, учтя тот приговор, 27 мая назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - говорится в данных суда.
Дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение. Белоусова заявляла в последнем слове, что регулярно посещает церковь и уважает все, что с ней связано.
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