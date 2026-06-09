Сделавшая кальян на куличе жительница Москвы обжаловала приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ Ксения Белоусова обжаловала приговор о более чем трехлетнем сроке в колонии.

Белоусова получила этот срок за перформанс с кальяном на куличе и предыдущее хранение мефедрона.

Мировой судья назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале суда.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ксения Белоусова, сделавшая кальян на куличе, обжаловала более чем 3-летний срок в колонии, назначенный в совокупности с предыдущим приговором за хранение мефедрона, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.

В апреле Белоусова в баре на Сретенке в центре Москвы сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.

Год назад против Белоусовой возбуждали дело за хранение более пяти граммов мефедрона, суд приговорил ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Мировой судья, учтя тот приговор, 27 мая назначил Белоусовой 3 года 25 дней колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - говорится в данных суда.