Жителю Иркутска вынесли приговор за поджог трансформаторной подстанции

«

"Решением 2-го Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием 2 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.