Жителю Иркутска вынесли приговор за поджог трансформаторной подстанции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Иркутска поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный, из-за чего без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта.
- Поджог был совершен по указанию телефонных мошенников.
- Суд приговорил поджигателя к 10 годам лишения свободы.
ИРКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Иркутска приговорен к 10 годам лишения свободы за поджог по указанию телефонных мошенников трансформаторной подстанции, из-за чего без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 22-летний житель Иркутска поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный Иркутска, в результате чего обесточил 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. После задержания выяснилось, что он совершил поджог по указанию телефонных мошенников.
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"Решением 2-го Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием 2 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), уточнили в ведомстве.