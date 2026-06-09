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Жителю Иркутска вынесли приговор за поджог трансформаторной подстанции - РИА Новости, 09.06.2026
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11:03 09.06.2026 (обновлено: 11:10 09.06.2026)
Жителю Иркутска вынесли приговор за поджог трансформаторной подстанции

Житель Иркутска получил 10 лет за поджог подстанции по указке мошенников

© МВД38/MAXМужчина, совершивший поджог трансформаторной подстанции в Иркутске
Мужчина, совершивший поджог трансформаторной подстанции в Иркутске - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© МВД38/MAX
Мужчина, совершивший поджог трансформаторной подстанции в Иркутске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Иркутска поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный, из-за чего без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта.
  • Поджог был совершен по указанию телефонных мошенников.
  • Суд приговорил поджигателя к 10 годам лишения свободы.
ИРКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Иркутска приговорен к 10 годам лишения свободы за поджог по указанию телефонных мошенников трансформаторной подстанции, из-за чего без света остались 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 22-летний житель Иркутска поджег трансформаторную подстанцию в микрорайоне Юбилейный Иркутска, в результате чего обесточил 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. После задержания выяснилось, что он совершил поджог по указанию телефонных мошенников.
«

"Решением 2-го Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием 2 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), уточнили в ведомстве.
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