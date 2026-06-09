Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил важность поддержки российских предпринимателей - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 09.06.2026
Медведев отметил важность поддержки российских предпринимателей

Медведев назвал поддержку предпринимателей стратегически важным вопросом в РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал поддержку предпринимателей стратегически важным вопросом в России.
  • Малый и средний бизнес формирует не менее пятой части экономики страны.
  • Медведев подчеркнул необходимость поддержки креативных индустрий и создания системы грантов и льгот для их развития.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал поддержку предпринимателей стратегически важным вопросом в России.
Председатель партии во вторник принимает участие в пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Медведев назвал основу процветания России
Вчера, 13:55
"Стратегически важной остается поддержка предпринимательской инициативы. Сегодня малый и средний бизнес формирует не менее пятой части нашей экономики", - сказал Медведев в ходе заседания.
Он подчеркнул, что это стало возможно в том числе и благодаря решениям, которые принимались при участии "Единой России".
«
"Есть еще одна важная задача – поддержка творческих, или, как принято называть, креативных индустрий… Такого рода индустрии должны стать полноправными участниками рынка, поскольку по этому пути идет и весь остальной мир. Нужно создать полноценную, актуальную систему грантов, льгот, которая будет иметь решающее значение и позволит работать с крупными заказчиками", - отметил Медведев.
Он добавил, что эта сфера экономики развивается в разы быстрее других и позволяет создавать новые рабочие места, а также дает импульс к развитию регионов и привлекает инвесторов.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Медведев назвал санкционную политику Запада открытой войной с Россией
Вчера, 13:36
 
ЭкономикаРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала