Медведев отметил важность поддержки российских предпринимателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал поддержку предпринимателей стратегически важным вопросом в России.
- Малый и средний бизнес формирует не менее пятой части экономики страны.
- Медведев подчеркнул необходимость поддержки креативных индустрий и создания системы грантов и льгот для их развития.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал поддержку предпринимателей стратегически важным вопросом в России.
Председатель партии во вторник принимает участие в пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве.
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"Стратегически важной остается поддержка предпринимательской инициативы. Сегодня малый и средний бизнес формирует не менее пятой части нашей экономики", - сказал Медведев в ходе заседания.
Он подчеркнул, что это стало возможно в том числе и благодаря решениям, которые принимались при участии "Единой России".
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"Есть еще одна важная задача – поддержка творческих, или, как принято называть, креативных индустрий… Такого рода индустрии должны стать полноправными участниками рынка, поскольку по этому пути идет и весь остальной мир. Нужно создать полноценную, актуальную систему грантов, льгот, которая будет иметь решающее значение и позволит работать с крупными заказчиками", - отметил Медведев.
Он добавил, что эта сфера экономики развивается в разы быстрее других и позволяет создавать новые рабочие места, а также дает импульс к развитию регионов и привлекает инвесторов.