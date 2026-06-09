Медведев отметил важность поддержки российских предпринимателей

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"Есть еще одна важная задача – поддержка творческих, или, как принято называть, креативных индустрий… Такого рода индустрии должны стать полноправными участниками рынка, поскольку по этому пути идет и весь остальной мир. Нужно создать полноценную, актуальную систему грантов, льгот, которая будет иметь решающее значение и позволит работать с крупными заказчиками", - отметил Медведев.