Министр обороны Польши отказался отправлять Украине кредитное оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша не направит на Украину вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
- Варшава должна получить от ЕС около 43,7 миллиарда евро на военные нужды.
ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Польша не направит на Украину вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Речь идет о механизме выдачи странам ЕС долгосрочных займов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, развития кибер- и оборонных технологий. Вчера Варшава подписала кредитный договор, по которому получит около 43,7 миллиарда евро.
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"Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет (туда. — Прим. ред.)", — пояснил Косиняк-Камыш в сейме республики.
Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, получающий средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.
"Так гласит закон, и так это будет реализовано", — добавил он.
В последнее время отношения Варшавы и Киева обострились, в том числе из-за участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
После этого он подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал лишение его высшей награды республики — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России террористическая организация.