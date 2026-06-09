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Министр обороны Польши отказался отправлять Украине кредитное оружие - РИА Новости, 09.06.2026
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12:13 09.06.2026 (обновлено: 13:05 09.06.2026)
Министр обороны Польши отказался отправлять Украине кредитное оружие

Косиняк-Камыш: Польша не направит Украине оружие, закупленное по программе SAFE

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша не направит на Украину вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
  • Варшава должна получить от ЕС около 43,7 миллиарда евро на военные нужды.
ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Польша не направит на Украину вооружение, закупленное по кредитной программе SAFE, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Речь идет о механизме выдачи странам ЕС долгосрочных займов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, развития кибер- и оборонных технологий. Вчера Варшава подписала кредитный договор, по которому получит около 43,7 миллиарда евро.
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"Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет (туда. — Прим. ред.)", — пояснил Косиняк-Камыш в сейме республики.

Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, получающий средства по программе SAFE, финансирует только свою армию.
"Так гласит закон, и так это будет реализовано", — добавил он.
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