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ФРГ выделит еще 300 миллионов евро на снаряды для ВСУ по чешской инициативе - РИА Новости, 09.06.2026
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15:42 09.06.2026
ФРГ выделит еще 300 миллионов евро на снаряды для ВСУ по чешской инициативе

Писториус: ФРГ выделит еще 300 млн евро на снаряды для ВСУ по чешской инициативе

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
  • Выделенные Германией средства пойдут на снабжение ВСУ партией из 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.
  • Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Германия планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Германия выделит на эту (чешскую - ред.) инициативу еще 300 миллионов евро", - сообщил Писториус на совместной пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с министром обороны Чехии Яромиром Зуной.
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По словам Писториуса, выделяемые Берлином средства пойдут на снабжение ВСУ партией из 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.
Газета Welt ранее сообщила, что Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу. По данным издания, Чехия закупает для Украины артиллерийские боеприпасы по непубличным каналам доставки. Издание также указывает, что в 2024 году около половины используемых Украиной крупнокалиберных боеприпасов было поставлено благодаря этой инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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