ФРГ выделит еще 300 миллионов евро на снаряды для ВСУ по чешской инициативе

Писториус: ФРГ выделит еще 300 млн евро на снаряды для ВСУ по чешской инициативе

© AP Photo / Czarek Sokolowski Министр обороны ФРГ Борис Писториус © AP Photo / Czarek Sokolowski Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото