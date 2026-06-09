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Писарев заявил, что мечтает поработать со сборной России на крупном турнире - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
17:20 09.06.2026 (обновлено: 17:24 09.06.2026)
Писарев заявил, что мечтает поработать со сборной России на крупном турнире

Николай Писарев заявил, что мечтает поработать со сборной России на ЧМ или ЧЕ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писарев
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев заявил, что мечтает поработать с национальной сборной России на чемпионате мира или Европы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что мечтает поработать с национальной командой на чемпионате мира или чемпионате Европы.
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила чемпионат мира - 2022 в Катаре и чемпионат Европы - 2024 в Германии. Также национальная команда не выступит на мировом первенстве в США, Канаде и Мексике.
"Поучаствовать в чемпионате мира или Европы в качестве тренера", - сказал Писарев, отвечая на вопрос о профессиональной мечте.
Николай Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по пляжному футболу, молодежную сборную России, работал в клубах Российской премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а также занимал пост спортивного директора Российского футбольного союза.
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ФутболСпортРоссияНиколай ПисаревМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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