Писарев заявил, что мечтает поработать со сборной России на крупном турнире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев заявил, что мечтает поработать с национальной сборной России на чемпионате мира или Европы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости заявил, что мечтает поработать с национальной командой на чемпионате мира или чемпионате Европы.
Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила чемпионат мира - 2022 в Катаре и чемпионат Европы - 2024 в Германии. Также национальная команда не выступит на мировом первенстве в США, Канаде и Мексике.
"Поучаствовать в чемпионате мира или Европы в качестве тренера", - сказал Писарев, отвечая на вопрос о профессиональной мечте.
Николай Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по пляжному футболу, молодежную сборную России, работал в клубах Российской премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а также занимал пост спортивного директора Российского футбольного союза.