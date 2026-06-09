Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе.
- Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Москвой и Киевом.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, но Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами", - сказал Песков.