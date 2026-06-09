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Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2026
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13:24 09.06.2026
Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, заявил Песков

Песков: посреднический процесс США по Украине стоит на паузе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе.
  • Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Москвой и Киевом.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посреднический процесс США по Украине стоит на паузе, но Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами", - сказал Песков.
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