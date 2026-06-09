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Песков: телефонные разговоры Путина и Трампа согласовываются оперативно - РИА Новости, 09.06.2026
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13:14 09.06.2026

Песков: телефонные разговоры Путина и Трампа согласовываются оперативно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры.
  • По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телефонные разговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости согласовываются оперативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос контактов с американской стороной.
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