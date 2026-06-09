Песков: телефонные разговоры Путина и Трампа согласовываются оперативно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры.
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Телефонные разговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости согласовываются оперативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос контактов с американской стороной.