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Пентагон сообщил о заключении контракта на поддержку авиабаз - РИА Новости, 09.06.2026
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01:37 09.06.2026 (обновлено: 01:52 09.06.2026)
Пентагон сообщил о заключении контракта на поддержку авиабаз

Пентагон сообщил о контракте на четыре миллиарда долларов на поддержку авиабаз

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько американских компаний получили контракт Пентагона на общую сумму в 4 миллиарда долларов.
  • Работы по контракту будут включать техническое обслуживание транзитных самолетов и другие операции на авиабазах в разных штатах и продлятся до июня 2036 года.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Несколько американских компаний получили контракт Пентагона на общую сумму в 4 миллиарда долларов на техническое обслуживание самолетов и другие работы на авиабазах, следует из сообщения министерства войны США.
Пентагон указал в списке 19 компаний из различных штатов, включая Аляску, которые получили контракт на 4 миллиарда долларов на поддержку базовых операций в следующих областях: техническое обслуживание транзитных самолетов, управление ресурсами, связь, визуальные информационные услуги и другие.
Исходя из сообщения министерства войны, работы будут выполняться более чем на десяти авиабазах в Техасе, Алабаме, Аризоне и других штатах. Срок контракта - до июня 2036 года, говорится в сообщении Пентагона.
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