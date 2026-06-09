Пентагон сообщил о заключении контракта на поддержку авиабаз

Пентагон указал в списке 19 компаний из различных штатов, включая Аляску, которые получили контракт на 4 миллиарда долларов на поддержку базовых операций в следующих областях: техническое обслуживание транзитных самолетов, управление ресурсами, связь, визуальные информационные услуги и другие.

Исходя из сообщения министерства войны, работы будут выполняться более чем на десяти авиабазах в Техасе, Алабаме, Аризоне и других штатах. Срок контракта - до июня 2036 года, говорится в сообщении Пентагона.