Пашинян попал в сложную ситуацию после выборов, считает депутат

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неспособность партии премьера Армении Пашиняна завоевать конституционное большинство на выборах в стране поставила его в сложную ситуацию и внутри страны, и вне ее, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Партия премьера Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.