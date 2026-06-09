Пашинян попал в сложную ситуацию после выборов, считает депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Олега Матвейчева, Пашинян попал в сложную ситуацию из-за отсутствия конституционного большинства после выборов.
- Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неспособность партии премьера Армении Пашиняна завоевать конституционное большинство на выборах в стране поставила его в сложную ситуацию и внутри страны, и вне ее, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
До выборов Пашинян обещал инициировать принятие новой конституции страны после голосования.
"Пашинян лишился конституционного большинства и попадает в сложную для себя ситуацию", - сказал Матвейчев журналистам на пресс-конференции.
Без конституционного большинства Пашинян не сможет нести обязательства перед Азербайджаном и Турцией, в то же время ему будет сложно договариваться с Россией и с армянской оппозицией, отметил Матвейчев.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06