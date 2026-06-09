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Пашинян попал в сложную ситуацию после выборов, считает депутат - РИА Новости, 09.06.2026
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16:12 09.06.2026
Пашинян попал в сложную ситуацию после выборов, считает депутат

Матвейчев: выборы поставили Пашиняна в сложное положение в Армении и вне ее

© AP Photo / Anthony PizzoferratoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Олега Матвейчева, Пашинян попал в сложную ситуацию из-за отсутствия конституционного большинства после выборов.
  • Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Неспособность партии премьера Армении Пашиняна завоевать конституционное большинство на выборах в стране поставила его в сложную ситуацию и внутри страны, и вне ее, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
До выборов Пашинян обещал инициировать принятие новой конституции страны после голосования.
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"Пашинян лишился конституционного большинства и попадает в сложную для себя ситуацию", - сказал Матвейчев журналистам на пресс-конференции.
Без конституционного большинства Пашинян не сможет нести обязательства перед Азербайджаном и Турцией, в то же время ему будет сложно договариваться с Россией и с армянской оппозицией, отметил Матвейчев.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
ПолитикаАрменияРоссияАзербайджанОлег МатвейчевСамвел КарапетянРоберт КочарянГосдума РФПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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