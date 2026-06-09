Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, 98% оздоровительных учреждений для детей проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, проблемных зон нет, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все организованные места отдыха готовы, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет", - сказала Попова.