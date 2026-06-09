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Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора - РИА Новости, 09.06.2026
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Туризм
 
05:14 09.06.2026 (обновлено: 09:25 09.06.2026)
Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора

Попова: все организованные места отдыха готовы к летнему сезону

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону.
  • 98% летних оздоровительных учреждений для детей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, 98% оздоровительных учреждений для детей проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, проблемных зон нет, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все организованные места отдыха готовы, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет", - сказала Попова.
Она добавила, что санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и качества обработок от клещей.
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