Губернатор Оренбургской области рассказал, когда восстановят дамбу в Орске

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что строительство дамбы в Орске, прорванной в 2024 году, планируется завершить в ближайшие пять лет.

Восстановление дамбы размером 25 километров обойдется в 28,2 миллиарда рублей, и губернатор просил помощи в этом у президента России Владимира Путина.

Масштабное наводнение затронуло каждого пятого человека, но большинство пострадавших объектов уже восстановлено.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Строительство дамбы в оренбургском Орске, прорванной в 2024 году во время масштабного половодья, планируется завершить в ближайшие пять лет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"У нас встал вопрос по безопасности, чтобы это не повторилось. Это строительство дамбы, цифра там приличная, серьезная, сегодня делаем дорожную карту по реализации этого проекта. В первую очередь, это углубление, расширение пролета строения конструкции моста существующего, возможно, будем демонтировать низководный мост ниже по течению, ну и произвести строительство дамбы с одной стороны и с другой стороны. Это колоссальная работа, мы, думаю, потихонечку в ближайшие пять лет эту работу завершим", - сказал Солнцев

"В первую очередь хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина, правительство РФ. Мы практически все работы по восстановлению объектов, которые пострадали, завершили. У нас осталось два корпуса больниц, несколько оздоровительных лагерей. Часть выплат, которые по судебным решениям, массовые выплаты, мы завершили", - добавил губернатор.

Он отметил, что масштабное наводнение затронуло каждого пятого человека.