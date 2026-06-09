Минэнерго США: поставки нефти через Ормуз возобновятся не ранее 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэнерго США прогнозирует, что поставки нефти через Ормузский пролив не достигнут доконфликтного уровня раньше начала 2027 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минэнерго США ожидает, что поставки нефти через Ормузский пролив восстановятся до доконфликтного уровня не ранее начала 2027 года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
"Мы не ожидаем восстановления трафика через Ормузский пролив до доконфликтного уровня раньше начала 2027 года", - говорится в сообщении.