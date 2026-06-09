В США заявили об увеличении числа судов, проходящих через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский министр энергетики Крис Райт утверждает, что число судов, проходящих через Ормузский пролив, значительно увеличивается.
- Рост трафика в проливе он отметил на Глобальном энергетическом форуме в Atlantic Council.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Число судов, проходящих через Ормузский пролив, значительно увеличивается, утверждает американский министр энергетики Крис Райт.
"Я бы сказал, что он (траффик в проливе - ред.) растет очень значительными темпами", - сказал Райт во вторник, выступая на Глобальном энергетическом форуме в Atlantic Council.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня. При этом он также утверждал, что блокада США в Ормузском проливе полностью приостановила все поставки в Иран и из Ирана.