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В США заявили об увеличении числа судов, проходящих через Ормузский пролив - РИА Новости, 09.06.2026
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17:21 09.06.2026
В США заявили об увеличении числа судов, проходящих через Ормузский пролив

Райт заявил о значительном росте числа судов, проходящих через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский министр энергетики Крис Райт утверждает, что число судов, проходящих через Ормузский пролив, значительно увеличивается.
  • Рост трафика в проливе он отметил на Глобальном энергетическом форуме в Atlantic Council.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Число судов, проходящих через Ормузский пролив, значительно увеличивается, утверждает американский министр энергетики Крис Райт.
"Я бы сказал, что он (траффик в проливе - ред.) растет очень значительными темпами", - сказал Райт во вторник, выступая на Глобальном энергетическом форуме в Atlantic Council.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня. При этом он также утверждал, что блокада США в Ормузском проливе полностью приостановила все поставки в Иран и из Ирана.
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