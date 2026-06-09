Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, заявил генсек ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует.
- По мнению Гутерреша, мир может быть достигнут только путем диалога и переговоров.
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во вторник, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует и мир может быть достигнут только путем диалога и переговоров.
"Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров", - написал Гутерреш в соцсети Х.