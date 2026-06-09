Рейтинг@Mail.ru
Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, заявил генсек ООН - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.06.2026
Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, заявил генсек ООН

Генсек ООН: военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует.
  • По мнению Гутерреша, мир может быть достигнут только путем диалога и переговоров.
ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во вторник, что военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует и мир может быть достигнут только путем диалога и переговоров.
"Военного решения конфликтов на Ближнем Востоке не существует. Единственный путь – это продвижение вперед с помощью диалога и переговоров", - написал Гутерреш в соцсети Х.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Генсек ООН обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 15:34
 
В миреБлижний ВостокАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала